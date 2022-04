Carnival Aktie News: Carnival am Vormittag mit Aufschlag

Die Carnival-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 07:32 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 16,60 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,00 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2021. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carnival-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,75 EUR am 08.03.2022. Abschläge von 20,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 22.03.2022 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2022 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,65 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival ein EPS von -1,79 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carnival in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.142,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.623,00 USD im Vergleich zu 26,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 23.06.2022 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carnival-Aktie in Höhe von 1,37 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

United Airlines, American Airlines, Booking & Co.: Virusvariante erschüttert US-Reisewerte - Impfstoffwerte beflügelt

Carnival mit Megaverlust - Kreuzfahrtnachfrage brummt aber wieder

Tourismus-Aktien: Welche Urlaubstitel nach der Corona-Krise am meisten profitieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carnival Corp & plc paired Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Carnival Corp & plc paired Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Carnival Corp & plc paired

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com