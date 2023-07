Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival schiebt sich am Mittag vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Carnival gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 16,71 EUR.

Um 11:54 Uhr konnte die Aktie von Carnival zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,2 Prozent auf 16,71 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Carnival-Aktie bisher bei 16,77 EUR. Bei 16,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 9.307 Carnival-Aktien gehandelt.

Am 05.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2022 bei 6,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 61,81 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Carnival gewährte am 26.06.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carnival im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 104,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.911,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.401,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.09.2023 terminiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Carnival-Verlust in Höhe von -0,141 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

NYSE-Wert Carnival-Aktie im Minus: "Carnival Jubilee" verlässt Meyer-Werft

Analysten sehen bei Carnival-Aktie Potenzial: Was Anleger über das Kreuzfahrtunternehmen wissen müssen

NYSE-Titel Carnival-Aktie dennoch tiefrot: Carnival übertrifft Erwartungen