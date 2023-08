Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag mit angezogener Handbremse

So bewegt sich Carnival

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Carnival. Im New York-Handel kam die Carnival-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 15,90 USD.

Bei der Carnival-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 15,90 USD. Die Carnival-Aktie legte bis auf 16,09 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Carnival-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,83 USD aus. Bei 15,99 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Carnival-Aktie belief sich zuletzt auf 336.002 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,55 USD. Dieser Kurs wurde am 06.07.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,96 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,12 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carnival-Aktie 159,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 26.06.2023 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carnival -1,64 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 104,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.911,00 USD umgesetzt, gegenüber 2.401,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 28.09.2023 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Carnival 2023 einen Verlust in Höhe von -0,139 USD ausweisen wird.

