Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Das Papier von Carnival konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 14,07 USD.

Im New York-Handel gewannen die Carnival-Papiere um 15:53 Uhr 0,6 Prozent. Die Carnival-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,13 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,66 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 746.650 Carnival-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2023 auf bis zu 19,55 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 38,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2022 auf bis zu 6,12 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 56,50 Prozent würde die Carnival-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.05.2023 abgelaufenen Quartal legte Carnival am 26.06.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Carnival ein Ergebnis je Aktie von -1,64 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 104,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.911,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.401,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Carnival am 29.09.2023 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,161 USD je Carnival-Aktie stehen.

