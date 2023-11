Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Carnival am Dienstagmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Carnival zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Carnival-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 13,37 EUR.

Die Carnival-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:59 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 13,37 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Carnival-Aktie sogar auf 13,44 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carnival-Aktien beläuft sich auf 5.024 Stück.

Am 05.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,95 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,26 Prozent hinzugewinnen. Bei 7,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 46,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carnival am 29.09.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,58 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.854,00 USD – ein Plus von 59,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 4.305,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Carnival wird am 20.12.2023 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Verlust von -0,082 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

