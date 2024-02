Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,9 Prozent auf 14,17 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:44 Uhr 0,9 Prozent auf 14,17 EUR. In der Spitze fiel die Carnival-Aktie bis auf 14,13 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.159 Carnival-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.07.2023 bei 17,95 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carnival-Aktie mit einem Kursplus von 26,68 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,86 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 80,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Carnival-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Carnival veröffentlichte am 21.12.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,85 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 5.397,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.839,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Carnival-Gewinn in Höhe von 0,998 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet den Handel im Plus

Börse New York in Rot: So steht der S&P 500 nachmittags

Zurückhaltung in New York: S&P 500 notiert am Dienstagmittag im Minus