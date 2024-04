Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival verliert am Nachmittag

Carnival im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 14,89 USD.

Das Papier von Carnival gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 14,89 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Carnival-Aktie bis auf 14,88 USD. Bei 15,07 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 488.634 Carnival-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 19,74 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,83 USD am 29.04.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carnival-Aktie 40,68 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Carnival 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carnival am 27.03.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 USD gegenüber -0,55 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,98 Prozent auf 5,41 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Carnival dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 20.06.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Minuszeichen in New York: S&P 500 schließt in der Verlustzone

Börse New York: S&P 500-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag fester