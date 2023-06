Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 17,44 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 17,44 USD zu. Die Carnival-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,75 USD an. Bei 17,28 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.974.055 Carnival-Aktien.

Am 29.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 1,78 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2022 (6,12 USD). Abschläge von 64,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Carnival gewährte am 26.06.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD gegenüber -1,64 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Carnival mit einem Umsatz von insgesamt 4.911,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.401,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 104,54 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.09.2023 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,172 USD je Carnival-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

NYSE-Titel Carnival-Aktie dennoch tiefrot: Carnival übertrifft Erwartungen

Ausblick: Carnival stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Carnival-Aktie mit Kurssprung vor Bilanzvorlage am 26. Juni: Lohnt sich ein Einstieg jetzt noch?