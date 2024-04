Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carnival. Das Papier von Carnival befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,3 Prozent auf 14,93 USD ab.

Die Carnival-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 14,93 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Carnival-Aktie bis auf 14,89 USD. Bei 14,94 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 306.914 Carnival-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,74 USD. Dieser Kurs wurde am 23.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,22 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 9,18 USD erreichte der Anteilsschein am 03.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 62,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Carnival-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Carnival ließ sich am 27.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 29.02.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,41 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,43 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 20.06.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,01 USD je Carnival-Aktie belaufen.

