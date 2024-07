Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival steigt am Dienstagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Zuletzt stieg die Carnival-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 17,34 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Carnival zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 17,34 USD. Die Carnival-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,40 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 17,34 USD. Zuletzt wechselten via New York 267.454 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 23.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,74 USD an. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 12,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,85 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,46 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Carnival-Aktie.

Carnival ließ sich am 25.06.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carnival im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,78 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4,91 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 26.09.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,18 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

