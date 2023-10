Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival verteuert sich am Montagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carnival zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 11,27 USD zu.

Die Carnival-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 11,27 USD. In der Spitze legte die Carnival-Aktie bis auf 11,50 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,36 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 998.549 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,55 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carnival-Aktie somit 42,38 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 24.12.2022 auf bis zu 7,54 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,11 Prozent würde die Carnival-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Carnival gewährte am 29.09.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 USD. Im Vorjahresviertel hatte Carnival -0,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Carnival im vergangenen Quartal 6.854,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 59,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carnival 4.305,00 USD umsetzen können.

Am 20.12.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Carnival veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Verlust von -0,091 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

