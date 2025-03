Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival fällt am Montagnachmittag

Blick auf Carnival-Kurs

Die Aktie von Carnival gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Carnival-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 4,5 Prozent auf 18,98 USD.

Die Carnival-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 4,5 Prozent auf 18,98 USD ab. In der Spitze büßte die Carnival-Aktie bis auf 18,77 USD ein. Bei 19,16 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 814.200 Carnival-Aktien den Besitzer.

Bei 28,72 USD markierte der Titel am 01.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carnival-Aktie derzeit noch 51,32 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,78 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 27,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Carnival-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 28.02.2025 abgelaufenen Quartal legte Carnival am 21.03.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,17 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,81 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 5,41 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Carnival wird am 19.06.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,86 USD je Aktie belaufen.

