Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von Carnival zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 15,36 USD zu.

Die Carnival-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 15,36 USD. Die Carnival-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,43 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 15,27 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 283.311 Carnival-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 19,74 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carnival-Aktie 28,56 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,85 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 29,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Carnival seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Carnival ließ sich am 27.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 29.02.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,41 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 4,43 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Carnival am 20.06.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,76 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

