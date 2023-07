Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Carnival am Montagvormittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Carnival gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 18,48 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 18,48 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carnival-Aktie bei 18,70 USD. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 18,43 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 25.624 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2023 markierte das Papier bei 19,53 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 5,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,12 USD ab. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 201,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 26.06.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Carnival vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,31 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 4.911,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.401,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Carnival am 28.09.2023 präsentieren.

2023 dürfte Carnival einen Verlust von -0,141 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

