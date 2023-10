Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagmittag höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von Carnival zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,7 Prozent auf 10,84 EUR zu.

Das Papier von Carnival legte um 11:50 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 10,84 EUR. Die Carnival-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,84 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,77 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 3.682 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 05.07.2023 markierte das Papier bei 17,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 39,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2022 bei 7,10 EUR. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 52,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carnival am 29.09.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,86 USD, nach -0,58 USD im Vorjahresvergleich. Carnival hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.854,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 59,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.305,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 20.12.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Carnival veröffentlicht werden.

In der Carnival-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,091 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

