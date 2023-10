Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival verbilligt sich am Nachmittag

So entwickelt sich Carnival

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 11,32 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Carnival-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 11,32 USD. Das Tagestief markierte die Carnival-Aktie bei 11,11 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,44 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.042.943 Carnival-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2023 bei 19,55 USD. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 42,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.12.2022 (7,54 USD). Abschläge von 33,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Carnival veröffentlichte am 29.09.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Carnival im vergangenen Quartal 6.854,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 59,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carnival 4.305,00 USD umsetzen können.

Die Carnival-Bilanz für Q4 2023 wird am 20.12.2023 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,091 USD je Carnival-Aktie.

