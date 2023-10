Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Carnival im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 10,75 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Carnival-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 09:14 Uhr bei 10,75 EUR. Die Carnival-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,77 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Carnival-Aktie bis auf 10,70 EUR. Bei 10,77 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 741 Carnival-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.07.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carnival-Aktie somit 40,11 Prozent niedriger. Bei 7,10 EUR fiel das Papier am 23.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 33,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Carnival veröffentlichte am 29.09.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,86 USD, nach -0,58 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 59,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.305,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.854,00 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Carnival am 20.12.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Verlust von -0,091 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

