CarPartscom hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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CarPartscom äußerte sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CarPartscom -1,900 USD je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,22 Prozent auf 129,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 127,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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