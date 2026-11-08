Carraro India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Werte in diesem Artikel
Carraro India lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 6,17 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,58 INR je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,96 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carraro India einen Umsatz von 5,86 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Carraro India
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carraro India
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen