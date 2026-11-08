Carraro India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

08.11.26 06:35 Uhr

Carraro India lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,17 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,58 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,96 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carraro India einen Umsatz von 5,86 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion Finanzen.net