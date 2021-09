Carrefour-Aktien nach Ausstieg von Investor Arnault unter Druck

Von Joshua Kirby

PARIS (Dow Jones)--Die Aktien des französischen Supermarktkette Carrefour gerieten am Mittwochmorgen unter Druck, nachdem am Vorabend der langjährige Investor Bernard Arnault seinen Ausstieg verkündet hatte. Analysten interpretierten den Ausstieg als ein deutlich negatives Signal für Carrefour. Die Carrefour-Aktien notierten am Vormittag 4,2 Prozent im Minus bei 16,14 Euro, zu Handelsbeginn hatten sie mehr als 5 Prozent verloren.

Am Dienstagabend teilte Carrefour mit, dass die Agache-Gruppe nach 14 Jahren beschlossen habe, ihre restlichen 5,7 Prozent an der Carrefour SA zu verkaufen. Agache ist die Holdinggesellschaft von Arnault, dem Gründer und CEO des Luxusgüterkonglomerat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE. Carrefour zufolge hatte Agache den Exit im September 2020 begonnen.

Agache verkaufte den Anteil für 16 Euro je Aktie, nahm also insgesamt 724 Millionen Euro ein. Der Verkauf mit einem Abschlag für 16 Euro je Aktie bedeutet Bryan-Garnier-Analyst Clement Genelot zufolge, dass Arnault einen großen Verlust bei seiner Investition in Carrefour hinnehmen muss, die 2007 begann und schrittweise fortgesetzt wurde. Die meisten Aktien habe Arnault zu einem Preis von mehr als 40 Euro pro Anteilsschein erworben.

