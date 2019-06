Carrefour lädt zur Hauptversammlung und zahlt eine unveränderte Dividende

Der französische Handelskonzern Carrefour (ISIN: FR0000120172) will eine Dividende von 0,46 Euro ausschütten. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der diesjährigen Hauptversammlung am Freitag in Paris ab. Im Vorjahr wurden ebenfalls 0,46 Euro je Aktie ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 17,20 Euro entspricht die Ausschüttung einer aktuellen Dividendenrendite von 2,67 Prozent.

Es wird auch die Option zum Erhalt der Dividende in Form von Aktien angeboten. Der Zeitraum für die Wahl zwischen einer Auszahlung in Aktien oder in bar liegt zwischen dem 24. Juni und dem 5. Juli. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 11. Juli 2019. Ex-Dividenden Tag ist der 20. Juni 2019.

Der Umsatz von Carrefour stieg im ersten Quartal 2019 um 0,5 Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse auf 20,02 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr. Auf vergleichbarer Basis ergab sich ein Zuwachs um 2,7 Prozent, wie am 24. April berichtet wurde.

Redaktion MyDividends.de