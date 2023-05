Carrier Global Aktie News: S&P 500 Aktie Carrier Global gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Um 21:59 Uhr stieg die Carrier Global-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 38,04 EUR. Bei 38,44 EUR markierte die Carrier Global-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 37,84 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 64.027 Carrier Global-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,00 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carrier Global-Aktie. Am 23.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 32,37 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Carrier Global-Aktie damit 17,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carrier Global am 25.04.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.273,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.654,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Carrier Global Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Carrier Global-Gewinn in Höhe von 2,58 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

