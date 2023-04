Carrier Global Aktie News: S&P 500 Aktie Carrier Global gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Die Carrier Global-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 42,34 USD. Der Kurs der Carrier Global-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,27 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 42,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 217.496 Carrier Global-Aktien.

Am 08.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Carrier Global-Aktie damit 13,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,12 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Carrier Global-Aktie damit 27,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Carrier Global am 07.02.2023. Das EPS wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Carrier Global 5.105,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.133,00 USD umgesetzt worden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Carrier Global im Jahr 2023 2,57 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com