Carrier Global Aktie News: S&P 500 Aktie Carrier Global am Donnerstagnachmittag gesucht

Um 15:53 Uhr stieg die Carrier Global-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 40,84 USD. Bei 41,28 USD markierte die Carrier Global-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,14 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Carrier Global-Aktien beläuft sich auf 170.400 Stück.

Am 08.03.2023 markierte das Papier bei 49,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 16,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Carrier Global-Aktie damit 23,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 25.04.2023 äußerte sich Carrier Global zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Carrier Global im vergangenen Quartal 5.273,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carrier Global 5.133,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Carrier Global-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,57 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

