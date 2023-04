Carrier Global Aktie News: S&P 500 Aktie Carrier Global am Vormittag gesucht

Um 22:15 Uhr sprang die Carrier Global-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 41,44 USD zu. Die Carrier Global-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,48 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,66 USD. Der Tagesumsatz der Carrier Global-Aktie belief sich zuletzt auf 12.904 Aktien.

Bei 49,10 USD erreichte der Titel am 08.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carrier Global-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 33,18 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carrier Global-Aktie mit einem Verlust von 24,88 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Carrier Global am 25.04.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,52 USD, nach 0,44 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.273,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.133,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Carrier Global-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,58 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carrier Global-Aktie

Carrier Global-Aktie an der NYSE schwächer: Viessmann veräußert Wärmepumpen-Geschäft an Carrier Global - keine Schließungen geplant

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carrier Global Corporation Registered Shs When Issued Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carrier Global Corporation Registered Shs When Issued Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carrier Global Corporation Registered Shs When Issued

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com