Cash-Verbrauch im Fokus

Ausgerechnet an dem Tag, an dem die UBS das Kursziel um mehr als zwei Drittel kappt, springt die Plug Power-Aktie zweistellig an.

• Obwohl das Unternehmen im dritten Quartal operativ Fortschritte bei Umsatz und Bruttomarge machte, wurde der Gewinn hauptsächlich durch Bewertungsgewinne auf Wandelanleihen erzielt, was die operative Ertragskraft in Frage stellt.

• Die Plug Power-Aktie stieg am Mittwoch um 14,34 %, bleibt aber nach einem Jahresverlust von 46 % und ohne klare Unternehmensmeldung anfällig für Schwankungen.

Die Plug Power-Aktie sprang am Mittwoch zweistellig an

Ohne Bewertungsgewinne hätte Plug im dritten Quartal Verlust geschrieben

Die freien Mittel schrumpfen bis Ende September 2026 um fast zwei Drittel

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Bei Plug Power kehrt die Kauflaune zurück, zumindest für einen Tag: Am Mittwoch schoss die Aktie an der NASDAQ um 14,34 Prozent auf 1,0650 US-Dollar nach oben und schob sich damit zurück über die Marke von einem US-Dollar. Für ein Papier, das seit Jahresbeginn rund 46 Prozent verloren hat, wirkt das wie ein Lebenszeichen. Doch ein kräftiger Handelstag ist längst noch keine Trendwende. Ob mehr dahintersteckt, entscheidet sich nicht am Kurszettel, sondern in der Bilanz.

Kurssprung ohne Nachricht, dafür mit Gegenwind von UBS

Auffällig ist zunächst, was fehlte: eine konkrete Unternehmensmeldung. Laut Quartalsbericht hält Plug am Ziel eines positiven EBITDAS im vierten Quartal fest, das Symposium am 19. November brachte keine neuen Zahlen hervor. Am Tag des Kurssprungs kam ein Impuls sogar aus der Gegenrichtung: Die Schweizer Großbank UBS senkte ihr Kursziel von 4,00 auf 1,15 US-Dollar, Analyst Manav Gupta beließ die Einstufung bei „Neutral“. Wie tief der Fall ist, zeigt der Jahresverlauf. Anfang Juni hatte die Aktie mit 4,33 US-Dollar noch ihr Jahreshoch markiert, der jüngste Schlusskurs bei 1,0650 US-Dollar liegt rund drei Viertel darunter. Tragfähig wird ein solcher Sprung erst, wenn die Zahlen ihn stützen.

Operativ besser, doch der Gewinn ist ein Buchungseffekt

Und die Zahlen senden gemischte Signale. Laut dem Quartalsbericht von Anfang November kletterte der Umsatz im dritten Quartal um rund 13 Prozent auf gut 200 Millionen US-Dollar, nach 177 Millionen im Vorjahresquartal. Die Bruttomarge verbesserte sich auf etwa minus 3 Prozent, ein Jahr zuvor waren es noch minus 68 Prozent. Das ist echter Fortschritt. Unter dem Strich stand zwar ein Nettogewinn von knapp 100 Millionen US-Dollar, getragen wurde er aber von nicht zahlungswirksamen Bewertungsgewinnen auf Wandelanleihen und Optionsscheine von rund 192 Millionen US-Dollar. Plug selbst nennt diesen Effekt den Hauptgrund für das positive Ergebnis. Operativ verbuchte das Unternehmen einen Verlust von rund 75 Millionen US-Dollar, nach 349 Millionen im Vorjahresquartal, und das verwässerte Ergebnis je Aktie lag bei null. Zudem enthält auch das operative Ergebnis einen Sondereffekt: Ohne den Gewinn aus dem Verkauf von Sachanlagen über rund 26 Millionen US-Dollar hätte der operative Verlust bei rund 101 Millionen US-Dollar gelegen.

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Die Kasse schrumpft, das Verwässerungsrisiko bleibt

Noch schwerer als die Gewinnrechnung wiegt der Blick in die Kasse. Ende September 2026 verfügte Plug über frei verfügbare Mittel von rund 134 Millionen US-Dollar, Ende 2025 waren es noch knapp 369 Millionen. Positiv: Der Mittelabfluss sank im dritten Quartal auf rund 28 Millionen US-Dollar nach 61 Millionen im zweiten, und über das Aktienausgabeprogramm floss kein frisches Kapital. Für das vierte Quartal rechnet das Management jedoch mit einem ähnlich hohen Abfluss. Dabei hatte Plug am 21. November 2025, nach einer Wandelanleihe über gut 431 Millionen US-Dollar, noch einen voll finanzierten Geschäftsplan gemeldet. Inzwischen hat sich die Zahl genehmigter Aktien auf 3 Milliarden verdoppelt, und die durchschnittliche Aktienzahl lag im dritten Quartal rund ein Fünftel über dem Vorjahreswert.

Was die Plug Power-Aktie jetzt beweisen muss

Ein Befreiungsschlag ist der jüngste Kurssprung damit nicht. Die operative Besserung ist real, reicht aber noch nicht für Gewinne aus eigener Kraft, und die Kasse bietet wenig Puffer. Hinzu kommt der UBS-Schnitt am selben Tag, der den Rückenwind zusätzlich relativiert. Für das Gesamtjahr peilt Plug ein Umsatzwachstum von 15 bis 16 Prozent an, was nach eigenen Angaben einen kräftigen Sprung im vierten Quartal voraussetzt.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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