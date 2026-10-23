Bloom Energy-Aktie dreht ins Plus: Starke Zahlen überstrahlen Cashflow-Sorgen

Cashflow im Minus

23.10.26 10:11 Uhr

Bloom Energy übertrifft die Erwartungen und hebt die Prognose an, doch die Aktie gibt nach: Wie schwer wiegen die Mittelabflüsse für Anleger?

• Das Unternehmen plant den Ausbau der Fertigungskapazitäten, um die steigende Nachfrage zu bewältigen, wobei die Prognosen für Umsatz und Gewinn deutlich über den Erwartungen liegen, doch die weitere Entwicklung hängt vom Cashflow und der Umwandlung des Auftragsbestands ab.

• Der operative Cashflow fiel im dritten Quartal deutlich ins Minus, was auf erhöhtes Betriebskapital und Investitionen in die Produktionskapazitäten zurückzuführen ist, um die Nachfrage aus Rechenzentren zu bedienen.

• Bloom Energy übertraf die Erwartungen mit starken Quartalszahlen und hob die Jahresziele an, doch die Aktie reagierte negativ aufgrund eines erheblichen Rückgangs des freien Cashflows.

Gute Zahlen und angehobene Ziele reichen Markt nicht

Hohe Investitionen drücken freien Cashflow ins Minus

Ausbau der Fertigung soll Nachfrage der Rechenzentren bedienen

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Bloom Energy hat am Donnerstag US-nachbörslich Quartalszahlen über den Erwartungen vorgelegt und die Jahresziele angehoben. Die Aktie des Brennstoffzellenherstellers gerät dennoch unter Druck. Für Anleger stellt sich die Frage, ob das ein Dämpfer nach hohen Erwartungen ist oder ein Warnsignal wegen der Mittelabflüsse.

Starke Zahlen, durchwachsene Reaktion

Die Bloom Energy-Aktie gab nachbörslich zunächst deutlich nach, gewinnt im Vorbörsenhandel an der NYSE aber zeitweise 1,48 Prozent auf 220,88 US-Dollar. Dabei übertraf Bloom Energy die Erwartungen klar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag laut Unternehmen bei 0,94 US-Dollar, Analysten hatten mit 0,69 US-Dollar gerechnet. Nach GAAP verdiente Bloom Energy 0,78 US-Dollar je Aktie. Beim Umsatz standen 1,24 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 1,07 Milliarden. Beide Kennzahlen lagen damit deutlich über dem Konsens.

Die Messlatte war hoch: Bis zur Zahlenvorlage hat die Aktie seit Jahresbeginn um 150 Prozent zugelegt.

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Der Umsatz lag damit 138 Prozent über dem Vorjahresquartal, als Bloom Energy rund 519 Millionen US-Dollar erlöst hatte. Die Jahresprognose hebt das Unternehmen bereits zum dritten Mal in diesem Jahr an. Zudem verweist Bloom Energy in der Mitteilung auf die Aufnahme in den S&P 500, die es als wichtigen Meilenstein für das börsennotierte Unternehmen bezeichnet.

Wo der Cashflow Anleger beschäftigt

Der Knackpunkt bei der negativen Aktienreaktion scheint in der Entwicklung des Cashflows zu liegen. So betrug der operative Cashflow im dritten Geschäftsquartal laut Bloom Energy minus 27 Millionen US-Dollar nach plus 226 Millionen im Vorquartal. Den freien Cashflow bezifferte Finanzchef Simon Edwards in der Telefonkonferenz auf minus 181 Millionen US-Dollar, im Vorquartal hatte er rechnerisch bei plus 175 Millionen gelegen. Seit Jahresbeginn liegt der freie Cashflow damit aber weiter mit 42 Millionen US-Dollar im Plus, und zum Quartalsende verfügte Bloom Energy über liquide Mittel von rund 2,5 Milliarden US-Dollar.

Den Abfluss beim operativen Cashflow führte Edwards vor allem auf höheres Betriebskapital zurück, also auf Vorräte, Vertragsvermögen und Forderungen. Die Investitionen in Sachanlagen stiegen auf 153,5 Millionen US-Dollar nach 51,6 Millionen im Vorquartal und flossen vor allem in Maschinen und Produktionskapazität an den Standorten Fremont und Newark. Hinter den Ausgaben steht der Ausbau der Fertigung: Bloom Energy nähert sich nach eigenen Angaben einer jährlichen Fertigungskapazität von fünf Gigawatt und erweitert bereits seine Flächen in Fremont, um darüber hinaus wachsen zu können. Einen Zeitplan dafür nannte CEO KR Sridhar nicht. Jedes Gigawatt entspricht der Leistung eines großen Kernreaktors.

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"Unser Auftragsbestand wächst weiterhin schneller als unser Umsatz", sagte Sridhar bei der Telefonkonferenz zum Geschäftsergebnis des Unternehmens. Das Management betonte dort, die Kapazität entstehe im Einklang mit der Nachfrage. Der Ausbau ist damit die Voraussetzung für künftiges Wachstum, belastet aber zunächst die Kasse.

Prognose und Analystenbild bei Bloom Energy

Für den bereinigten Gewinn je Aktie 2026 stellt das Unternehmen nun 3,10 bis 3,40 US-Dollar in Aussicht, der Markt hatte 2,71 US-Dollar erwartet. Die Umsatzprognose liegt bei 4,4 bis 4,6 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 4,1 Milliarden. Beide Spannen liegen klar über den Markterwartungen.

Entscheidend für die weitere Entwicklung der Bloom Energy-Aktie wird, ob das Unternehmen den hohen Auftragsbestand in Umsatz verwandelt und der freie Cashflow trotz des weiteren Kapazitätsausbaus auf Quartalssicht wieder ins Plus dreht. Das Unternehmen nennt unter den Risiken unter anderem eine mögliche Verlangsamung des Ausbaus von KI-Rechenzentren.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

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