Cashflow steigt

Vergiss das verstaubte Image vom trägen Telefonriesen, dessen Aktie seit 2021 nur den Weg nach unten kannte.

Wer Verizon heute als "langweiligen Dividendenwert" abstempelt, übersieht das handfeste Comeback eines Giganten, der gerade 20 Milliarden US-Dollar in bar auf den Tisch gelegt hat. Du suchst Stabilität in einem nervösen Markt? Dann schau dir die Zahlen an, die Verizon Ende Januar 2026 vorgelegt hat. Der Konzern meldet den stärksten Zuwachs seit sechs Jahren. In dieser Analyse erfährst du, warum die Aktie mit einer Dividende von fast 6,7 % kein "Value-Grab" mehr ist, sondern ein echter Sanierungsfall mit Aussicht auf zweistellige Renditen.

Der Befreiungsschlag: Rekordzahlen und Glasfaser-Hunger

Lange Zeit wirkte Verizon wie ein Boxer in der Defensive. Der Konkurrent T-Mobile US - mittlerweile mit über 220 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung der weltweit wertvollste Mobilfunker - nahm den etablierten Playern massiv Kunden ab. Doch das vierte Quartal 2025 markiert einen Wendepunkt.

Verizon hat über eine Million neue Kunden gewonnen. Davon entfallen allein 616.000 auf lukrative Postpaid-Verträge (feste Laufzeit mit monatlicher Abrechnung). Der Umsatz kletterte auf 36,4 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis (EBITDA) erreichte im Gesamtjahr 2025 stolze 50 Milliarden US-Dollar.

Der eigentliche Paukenschlag war jedoch die Übernahme von Frontier Communications für 20 Milliarden US-Dollar. Am 20. Januar 2026 wurde der Deal finalisiert. Was bedeutet das für dich als Anleger?

Glasfaser-Macht: Verizon erreicht nun fast 30 Millionen Haushalte in 31 Bundesstaaten.

Verizon erreicht nun fast 30 Millionen Haushalte in 31 Bundesstaaten. Konvergenz: Das Unternehmen bündelt Festnetz und Mobilfunk. Das senkt die Churn-Rate (Kundenabwanderung) massiv. Wer alles aus einer Hand bezieht, wechselt seltener.

Die nackten Fakten: Dividende und Verschuldung

Kommen wir zum Kern der Sache: dem Geld. Verizon schüttet jährlich rund 11,4 Milliarden US-Dollar an seine Aktionäre aus. Bei einem aktuellen Kursniveau ergibt das eine Rendite von rund 6,1 % bis 6,7 %.

Ist das sicher? Die Ausschüttungsquote liegt bei etwa 60 bis 70 %. Das ist für ein kapitalintensives Geschäft absolut solide. CEO Andrew Kerins nennt die Dividende "unantastbar". Seit 19 Jahren steigt die Ausschüttung stetig, wenn auch in kleinen Schritten von etwa 2 % pro Jahr.

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Die Nettoverschuldung von fast 140 Milliarden US-Dollar drückt auf das Gemüt. Das entspricht etwa dem 2,3-fachen des EBITDA. Viel, aber für einen Versorger mit planbaren Cashflows noch im grünen Bereich. Ratingagenturen wie S&P bewerten die Kreditwürdigkeit stabil mit BBB+.

Der Ausblick 2026: Sekt oder Selters?

Für das laufende Jahr 2026 ist das Management optimistisch. Der freie Cashflow soll auf mindestens 21,5 Milliarden US-Dollar steigen. Das wäre der höchste Wert seit 2020. Das Wachstum soll primär aus zwei Quellen sprudeln:

Fixed Wireless Access (FWA): Schnelles 5G-Netz ersetzt das Internetkabel im Haus. Verizon hat hier bereits 5,7 Millionen Kunden. Private 5G-Netzwerke: Exklusive Netze für Fabriken oder Logistikzentren. Experten erwarten bis 2030 ein jährliches Wachstum von bis zu 38 %.

Das Fazit: Ein Schnapper für Geduldige

Verizon wird kein Highflyer, der seinen Kurs über Nacht verdoppelt. Dafür ist der Markt zu gesättigt. Aber die Bewertung erscheint mit einem KGV von etwa 9 extrem günstig. Addierst du die Dividende von rund 6 % und ein moderates Kurspotenzial von 3,5 %, landest du bei einer Gesamtrendite von fast 10 %.

Die Aktie ist derzeit eine Wette auf die Integration der Frontier-Übernahme und strikte Kostendisziplin. Wer auf Nummer sicher gehen will, setzt sich einen Alarm bei 40 US-Dollar.

