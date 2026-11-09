Caspian mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

09.11.26 06:35 Uhr

Caspian gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,57 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 277,0 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 229,2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net