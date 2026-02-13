DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +5,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.929 -0,1%Euro1,1863 -0,1%Öl67,75 +0,3%Gold5.043 +2,5%
Caspian stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

14.02.26 06:35 Uhr

Caspian präsentierte in der am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Caspian ein Ergebnis je Aktie von -1,480 INR vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Caspian in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 260,6 Millionen INR im Vergleich zu 179,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

