Caspian stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Caspian hat am 27.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 INR, nach -1,350 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 283,3 Millionen INR – ein Plus von 45,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Caspian 194,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,030 INR, nach 2,00 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 1,02 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 19,22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 856,26 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net