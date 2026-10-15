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Caster informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Caster Co.Ltd. Registered Shs
665.00 JPY -30.00 JPY -4.32 %
Charts | News | Analysen

Caster hat am 14.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,41 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Caster -10,910 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 1,09 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,76 JPY, nach -200,590 JPY im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,93 Prozent auf 4,45 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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