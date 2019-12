Caterpillar kündigt seit 86 Jahren eine Dividende an

Der amerikanische Baumaschinenhersteller Caterpillar Inc. (ISIN: US1491231015, NYSE: CAT) zahlt am 20. Februar 2020 eine vierteljährliche Dividende von 1,03 US-Dollar aus. Record date ist der 21. Januar 2020. Auf das Jahr gesehen schüttet Caterpillar 4,12 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus.

Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 144 US-Dollar (Stand: 11. Dezember 2019) einer Dividendenrendite von 2,86 Prozent. Seit dem Jahr 1933 wird bereits eine Dividende bezahlt. In den letzten 25 Jahren wurde die Dividende jedes Jahr angehoben. In einem Zeitraum von vier Jahren soll die Dividende jedes Jahr um mindestens einen hohen einstelligen Betrag erhöht werden, wie Anfang Mai 2019 mitgeteilt wurde.

Der Konzern aus Peoria, im US-Bundesstaat Illinois, ist 1925 gegründet worden. Im dritten Quartal 2019 lag der Umsatz bei 12,8 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 13,5 Mrd. US-Dollar), wie am 23. Oktober berichtet wurde.

Die Aktie liegt seit Anfang des Jahres 2019 an der Wall Street mit 13,32 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 79,6 Mrd. US-Dollar (Stand: 11. Dezember 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de