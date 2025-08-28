Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Werte in diesem Artikel
IRVING (dpa-AFX) - Der amerikanische Baumaschinen-Spezialist Caterpillar befürchtet eine deutlich höhere Belastung durch die Importzölle von Präsident Donald Trump als noch vor drei Wochen. Sie könnten das Unternehmen in diesem Jahr 1,5 bis 1,8 Milliarden Dollar (umgerechnet etwa 1,3 bis 1,5 Milliarden Euro) kosten, wie der für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannte Konzern mitteilte.
Bei der Vorlage der Quartalszahlen Anfang August hatte Caterpillar noch eine Spanne von 1,3 bis 1,5 Milliarden Dollar genannt. Seitdem habe es zusätzliche Zölle und einige Klarstellungen gegeben, erklärte das Unternehmen. Allein im laufenden Quartal erwartet Caterpillar nun Zollkosten von 500 bis 600 Millionen Dollar. Vorher war das Management noch von 400 bis 500 Millionen Dollar ausgegangen.
Firmenchef Joe Creed hatte Anfang August verkündet, dass Caterpillar die negativen Auswirkungen der Zölle durch verschiedene Maßnahmen minimieren wolle. Details zu konkreten Schritten nannte er zunächst nicht./so/DP/zb
