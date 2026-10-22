CATL (Contemporary Amperex Technology): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
CATL (Contemporary Amperex Technology) hat am 20.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4,63 CNY. Im Vorjahresviertel waren 4,09 CNY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CATL (Contemporary Amperex Technology) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 58,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 165,22 Milliarden CNY im Vergleich zu 104,19 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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