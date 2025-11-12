Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Vormittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Cavendish Hydrogen-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 0,743 EUR.

Das Papier von Cavendish Hydrogen befand sich um 09:10 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,3 Prozent auf 0,743 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Cavendish Hydrogen-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,742 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,746 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.343 Cavendish Hydrogen-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,818 EUR erreichte der Titel am 13.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 144,684 Prozent könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,323 EUR. Mit Abgaben von 56,528 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Cavendish Hydrogen-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen.

Cavendish Hydrogen gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,75 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,62 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,28 Prozent auf 65,43 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 78,15 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Cavendish Hydrogen Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Cavendish Hydrogen im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,730 EUR einfahren.

