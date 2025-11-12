DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,60 -0,1%Nas23.314 -0,7%Bitcoin87.857 -1,1%Euro1,1590 ±0,0%Öl62,72 -3,7%Gold4.191 +1,5%
Blick auf Aktienkurs

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Mittwochnachmittag im Minus

12.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Die Cavendish Hydrogen-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 0,722 EUR.

Um 15:58 Uhr rutschte die Cavendish Hydrogen-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 3,1 Prozent auf 0,722 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Cavendish Hydrogen-Aktie ging bis auf 0,722 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,746 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 40.948 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,818 EUR erreichte der Titel am 13.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Cavendish Hydrogen-Aktie derzeit noch 151,801 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,323 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie liegt somit 123,529 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Cavendish Hydrogen 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cavendish Hydrogen am 28.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,75 NOK gegenüber -3,62 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 65,43 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cavendish Hydrogen 78,15 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Cavendish Hydrogen wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,730 EUR je Cavendish Hydrogen-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

