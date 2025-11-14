Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Freitagvormittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Die Cavendish Hydrogen-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 0,725 EUR nach.

Der Cavendish Hydrogen-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 0,725 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Cavendish Hydrogen-Aktie bei 0,723 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,724 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1.674 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,818 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie ist somit 150,759 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,323 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 55,448 Prozent würde die Cavendish Hydrogen-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR.

Cavendish Hydrogen veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,75 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,62 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 65,43 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 78,15 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Cavendish Hydrogen veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,730 EUR je Cavendish Hydrogen-Aktie.

