Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen tendiert am Freitagmittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Der Cavendish Hydrogen-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,7 Prozent auf 0,700 EUR.

Das Papier von Cavendish Hydrogen gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:01 Uhr ging es um 3,7 Prozent auf 0,700 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Cavendish Hydrogen-Aktie ging bis auf 0,700 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,724 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 100.377 Cavendish Hydrogen-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,818 EUR erreichte der Titel am 13.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 61,496 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,323 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,857 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Cavendish Hydrogen-Aktie.

Am 28.08.2025 legte Cavendish Hydrogen die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,75 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,62 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Cavendish Hydrogen hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 65,43 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,15 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Cavendish Hydrogen am 26.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Cavendish Hydrogen-Verlust in Höhe von -0,730 EUR je Aktie aus.

