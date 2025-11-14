DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas23.043 +0,8%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1619 -0,2%Öl64,48 +2,2%Gold4.106 -1,6%
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

14.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Die Cavendish Hydrogen-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 3,6 Prozent auf 0,701 EUR nach.

Die Cavendish Hydrogen-Aktie notierte um 16:08 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 0,701 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,700 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,724 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 107.197 Cavendish Hydrogen-Aktien.

Am 13.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,818 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Cavendish Hydrogen-Aktie 159,344 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,323 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie 117,028 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Cavendish Hydrogen-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.

Cavendish Hydrogen gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,75 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,62 NOK erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 65,43 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 78,15 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,730 EUR je Cavendish Hydrogen-Aktie.

Redaktion finanzen.net

