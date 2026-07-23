Cavotec Group Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

25.07.26 06:35 Uhr

Cavotec Group Registered hat am 24.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,34 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,150 SEK je Aktie erzielt worden.

Cavotec Group Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 486,6 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 390,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net