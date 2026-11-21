Cayson Acquisition informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Cayson Acquisition hat am 19.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Cayson Acquisition
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cayson Acquisition
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen