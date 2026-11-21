Cayson Acquisition präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Cayson Acquisition hat am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 0,03 USD. Im letzten Jahr hatte Cayson Acquisition einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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