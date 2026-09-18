CBD Life Sciences verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

18.09.26 06:35 Uhr

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 66,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,0 Millionen USD.

CBD Life Sciences hat am 15.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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