CBD Life Sciences verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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CBD Life Sciences hat am 15.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 66,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,0 Millionen USD.
Redaktion finanzen.net
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