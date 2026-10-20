CBIZ: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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CBIZ hat am 19.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat CBIZ 702,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 693,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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