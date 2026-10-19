CCA Industries präsentierte Quartalsergebnisse
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CCA Industries lud am 16.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,72 Prozent auf 1,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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