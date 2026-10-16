CCReB Advisors legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

16.10.26 06:35 Uhr

CCReB Advisors hat sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 75,83 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 20,16 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,89 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 563,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CCReB Advisors einen Umsatz von 585,7 Millionen JPY eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 151,86 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 110,46 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 7,02 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,56 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.net