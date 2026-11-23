Umsatzseitig standen 70,9 Millionen PLN in den Büchern – ein Minus von 1,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CDRL 72,2 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,340 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.

CDRL hat am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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