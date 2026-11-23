CDRL öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
CDRL hat am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,340 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 70,9 Millionen PLN in den Büchern – ein Minus von 1,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CDRL 72,2 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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