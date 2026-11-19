CDT Equity: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
CDT Equity hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 288,89 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CDT Equity -1645000,000 USD je Aktie generiert.
Redaktion Finanzen.net
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