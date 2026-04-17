CDT Equity: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Werte in diesem Artikel
CDT Equity präsentierte in der am 15.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das EPS lag bei -943,76 USD. Ein Jahr zuvor waren -1590,000 USD je Aktie erzielt worden.
CDT Equity vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1177,890 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -61590,000 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.net
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