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CDT Equity: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

18.04.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CDT Equity Incorporation Registered Shs
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Charts|News|Analysen

CDT Equity präsentierte in der am 15.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -943,76 USD. Ein Jahr zuvor waren -1590,000 USD je Aktie erzielt worden.

CDT Equity vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1177,890 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -61590,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.net

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