CDT Equity: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CDT Equity präsentierte in der am 15.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -943,76 USD. Ein Jahr zuvor waren -1590,000 USD je Aktie erzielt worden.

CDT Equity vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1177,890 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -61590,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.net